Stadig fokus på klima trods coronavirus: Holder gang i mennesketomt ministerium

Selv om store dele af det danske samfund er lukket ned, herunder også politikernes gang på Christiansborg og i de enkelte ministerier, forsøger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), der er valgt på Fyn, at holde gang i sit ministerium.

Tirsdag gennemførte han - i et mennesketomt ministerium - forhandlinger om en klimahandlingsplan, og det hele foregik med afspritning, afstand og møder via Skype.

- Det er noget særpræget i sådan et hus, hvor der plejer at være virkelig gang i den fra tidlig morgen til sen aften, siger Dan Jørgensen (S).

Hvorfor er du her?

- Jeg er her, fordi vi stadig forhandler. I dag har jeg et forhandlingsmøde med Folketingets partier. Det foregår over Skype, forklarer Dan Jørgensen.

Tvunget til at udskyde politiske aftaler

Politikerne er underlagt de samme corona-restriktioner som resten af samfundet. Derfor kan de ikke fysisk gå ind i et mødelokale og forhandle de sidste detaljer på plads. Møderne foregår af den årsag fra politikernes hjemmekontor, og det giver ekstra udfordringer.

- Jeg har været tvunget til at udskyde nogle ting, men med de forhandlinger, hvor vi er ret fremskredne, synes jeg alligevel, at vi skal se at gøre dem færdige, forklarer ministeren.

Flere store politiske aftaler var tæt på at nå i mål, da coronaudbruddet ramte Danmark og resten af verden.

Det gælder blandt andet udligningsreformen, nye aftaler om pension til nedslidte og nye danske klimamål. Meget af det politiske arbejde er sat på pause som følge af coronavirusudbruddet.

Tirsdagens forhandlinger handlede om elbiler, og senere kommer lignende forhandlinger med Dan Jørgensen i spidsen fra Klimaministeriet til at handle om klimatilpasning i kommunerne.