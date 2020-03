Stor efterspørgsel efter it til hjemmearbejdspladser

Virksomheder, skoler, institutioner og med flere er fuld i gang med at rykke folk hjem, så de kan arbejde hjemmefra.

Det har naturligt skabt et stort behov for at etablere sikre it-faciliteter til hjemmearbejdspladserne. Det har skabt travlhed hos it-virksomhederne.

- Vores kunder henvender sig sådan meget kraftigt i de her dage for at få hjælp til at sikre, at deres medarbejdere kan arbejde hjemmefra, fortæller Nicolai Voll, der partner ved JDM i Odense.

Virksomheden kan hjælpe med at sikre, at der er kapacitet på medarbejderens it-systemer og hjælpe med ekstra it-udstyr.

- Det kan være bærbare computere eller løsninger til at koble op på en sikker måde, så medarbejderne har adgang til de samme ting som på kontoret, fortæller Nicolai Voll og tilføjer, at udstyr til at holde videomøder også er meget efterspurgt.

Kræver lidt tilvænning

En af de virksomheder, der har glæde at hjemmearbejdspladserne er Recruit IT, der har kontorer i Aarhus, Odense og København.

- Vi forsøger at få vores kunder og kandidater til at tage nogle af de her samtaler, for at skaffe nye medarbejder til vores kunder, at gøre det online i stedet for, fortæller Jesper Buch-Rønne, der er indehaver af Recruit IT.

Det kræver dog lidt tilvænning og disciplin at holde møder online, fortæller han.

Virksomheden har hidtil brugt videomøder internt, men nu bruger de det i noget større omfang. Indtil nu har de afholdt ugentlige videomøder på tre lokationer mellem afdelingerne, men lige nu er det på 19 lokationer, fortæller Jesper Buch-Rønne.

- Vi skal vænne os til det. Når man kommer i gang, så kan de første to minutter være lidt... Hvem skal tale hvornår. Der er vi mere vant til det, når vi sidder i samme rum. Det er den eneste ting, vi skal lære, men ellers fungerer det fint, siger Jesper Buch-Rønne.

- Disciplinen kan vi så tage med til de fysiske møder også, det med at lade andre tale færdigt og respektere mødekulturen, siger han.