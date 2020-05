Storcenter åbner igen: - Butikkerne skriger efter omsætning 

Fra mandag formiddag kan de fynske storcentre igen byde kunderne indenfor. Det sker som led i anden fase i genåbningen af Danmark.

Det er en dag, som centerchef i Tarup Center, Kim Lynbech, har set frem til længe.

- Det er fantastisk dejligt. Vi har været lukket i to måneder nu, og butikkerne skriger efter at få noget omsætning, så vi glæder os allesammen rigtig meget til at tage imod vores gæster, siger han.

Siden statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag meddelte, at storcentre kunne holde åbent fra den 11. maj, er der blevet arbejdet intenst på at gøre Tarup Center klar til åbning i overensstemmelse med de gældende retningslinjer.

Hold til højre

- Vi opfordrer kunderne til at holde til højre. Det er en af de måder, vi vil sikre, at der er tryghed og sikkerhed i Tarup Centret. Derudover har vi desinfektionsmiddel ved alle vores indgange, og der opfordrer vi selvfølgelig også til, at folk bruger det, når de handler hos os, siger centerchef Kim Lynbech.

Derudover har centerchefen også mulighed for hele tiden at overvåge, hvor mange kunder, der er i centeret på samme tid.

- Vi har kundetællere ved alle vores indgange. Så jeg kan faktisk sidde nede på mit kontor, og så kan jeg følge med i, hvor mange mennesker der er inde i centret på samme tid. Men der får vi ikke nogen problemer, forsikrer Kim Lynbech.

En fuldstændig vanvittig situation

Henrik Petersen er indehaver af Skoringen i Tarup Center. Han glæder sig til at åbne igen, efter at have gennemgået hvad han kalder for nogle ”frygtelige” måneder under coronaen, hvor butikken ikke har haft nogen omsætning.

- Det har været frygteligt. Det er svært at beskrive. Det er jo en fuldstændig vanvittig situation, som vi aldrig har prøvet før og forhåbentlig aldrig kommer til igen. Men nu glæder vi os bare til at komme i gang, siger han.

Butikken har et stort sortiment af forårs- og sommersko, som Henrik Petersen håber at få solgt, når butikken igen må være åben. For der er behov for at gå gang i omsætningen, siger han.

- Det er jo det, vi skal leve af, så vi har noget, vi skal have indhentet. Helt klart.

Kunderne har bakket op

Mens Henrik Petersen har måttet holde sin skobutik lukket de seneste to måneder, har der stadig været åbent i dagligvarebutikken Løvbjerg i Tarup Center.

Ifølge Ulrik Rasmussen, der er købmand i Løvbjerg, har centret været præget af en spøgelsesagtig stemning, men kunderne har været gode til at bakke op.

- Kundernes opbakning har været supergod. De har virkelig handlet lokalt for at sige det på godt dansk, så det har været rigtig godt. Omsætningsmæssigt har vi ligget ret pænt over sidste år, forklarer købmanden.

Men nu glæder UIrik Rasmussen sig bare til, at centret åbner op, så der kan komme gang i centret igen.

- Det bliver så skønt, for vi får alle kollegaerne tilbage igen, og vi får liv i centret igen. Back to new normal. Det bliver rigtig godt.

Der er i alt 44 butikker i Tarup Center fordelt på cirka 22.000 kvadratmeter.