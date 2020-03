Stormløb udeblev: - Alle venter til i morgen, så jeg kom i dag

Myndighederne forventede et stort pres tirsdag morgen, da de fynske genbrugsstationer genåbnede efter flere ugers lukning, og politiet opfordrede desuden til, at danskerne skal være tålmodige, når de skal aflevere deres haveaffald.

Fra morgenstunden udeblev stormløbet på flere af de fynske genbrugsstationer, som TV 2/Fyn besøgte.

I Hesselager var Kirsten Dons mødt op med sit haveaffald som en af kun tre, da pladsen åbnede klokken otte.

- Jeg tænkte, at alle er så lovlydige, så alle venter til i morgen. Så kunne jeg jo lige så godt komme fra starten af, ellers ville der blive for tomt her, siger Kirsten Dons.

Kommer tit på pladsen

I løbet af de seneste uger har hun samlet skrald og haveaffald sammen. De første fynske genbrugsstationer lukkede 11. marts efter anbefalinger fra regeringen og sundhedsmyndigheder som følge af coronavirusudbruddet.

- Jeg samler meget sammen og kommer her tit, siger Kirsten Dons, der trods alt har klaret sig uden sin genbrugsplads.

- Man skal ikke brokke sig over ikke at kunne komme på genbrugspladsen, men jeg har fyldt godt op. Det var meget rart at få ryddet op, fastslår hun.

Også på genbrugsstationen i Havnegade i Odense, der allerede åbnede klokken syv tirsdag morgen, er det begrænset, hvor mange haveejere og andre bilister med trailer der er kommet forbi med affald eller lignende.

Svendborg: Vi vil helst have, folk bliver væk

I Svendborg holder man fast i, at sydfynboerne skal vente med at køre en tur på genbrugsstationerne i Svendborg og Hesselager.

- Alle er selvfølgelig velkomne, men man skal tænke sig godt om, om det er også nødvendigt at komme i dag eller i morgen, siger Morten Schytte, der er produktionschef i Vand & Affald i Svendborg Kommune.

Inden man kører på genbrugspladsen, skal man lige overveje, hvor vigtigt det er.

- I disse dage vil vi helst have, at folk bliver væk. Der er noget affald, der er mere kritisk end andet, siger Morten Schytte.

- Hvis man står og skal fraflytte en lejlighed i dag, vil jeg vurdere, at de kommer herud, og så må man lige vente lidt med sit haveaffald, forklarer han.

I Svendborg har genbrugsstationerne været lukket to en halv uge.

Hjemmeværnet til stede på genbrugsplads i Svendborg. Foto: Ole Holbech

Hjemmeværnet dirigerer trafikken

Mandag kom myndighederne med et råd om, at man kun skulle tage på genbrugspladsen, hvis det var strengt nødvendigt.

Da genbrugsstationerne genåbnede, er der derfor også en række midlertidige, trafikale restriktioner gældende ved nogle af genbrugsstationerne.

Derudover vil Hjemmeværnet være til stede ved flere af genbrugsstationerne, så trafikken - i tilfælde af kø - glider bedst muligt.

Der må højst være 15 biler ad gangen på genbrugspladsen i Havnegade i Odense - andre pladser lukker 10 bilister ind ad gangen.

Genåbningen tirsdag sker, efter at sundhedsmyndighederne vurderer, at det er forsvarligt at åbne genbrugsstationerne igen.

Der er meldinger fra andre steder i landet, hvor der er opstået kø ved genbrugsstationerne, blandt andet i Fredericia.