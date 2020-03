Stort pres på Odenses Ældre- og Handicapforvaltning: 327 medarbejdere er fraværende på grund af corona

327 medarbejdere - lige under en tiendedel af det samlede antal ansatte - i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune er lige nu fraværende på grund af coronavirus.

Vi oplever borgere, der er meget forstående overfor den situation, vi står i lige nu Søren Windell, rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune

Det efterlader de resterende medarbejdere under pres.

- Der er mange af de ting, som vi normalt kan tilbyde borgerne, der er lukket ned, siger rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen Søren Windell (K) og uddyber:

- Det har frigivet nogle medarbejdere, der kan gå ind og hjælpe, men vi er pressede, og det er en alvorlig situation, siger han.

Forstående borgere

I forbindelse med udbruddet af coronavirus er i alt 327 medarbejdere fraværende i relation til sygdommen. Derudover er der også normalt sygefravær.

I alt er der omkring 3.500 ansatte i Ældre- og Handicapforvaltningen, og dermed er det lige under en tiendedel, der er fraværende på grund af coronavirus.

- Der er en stor udskiftning af medarbejderne, og derfor møder borgerne ikke de samme medarbejdere hver dag. Det kan give noget uro, fortæller Søren Windell.

- Men vi oplever borgere, der er meget forstående overfor den situation, vi står i lige nu, siger han.

Plejen stopper ikke

Der er flere årsager til, at i alt 327 medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen er fraværende. Nogle medarbejdere er hjemsendt efter rejse til et risikoområde og flere medarbejdere befinder sig i risikogruppen.

De ældre og handicappede skal ikke være nervøse for, om plejen stopper. Vi skal nok komme og hjælpe dem Søren Windell, rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune

Det absolut største antal fraværende findes dog hos medarbejdere, som har symptomer, der relaterer sig til coronavirus. I alt 236 medarbejdere er i øjeblikket sygemeldt på det grundlag.

Men ifølge Søren Windell kommer de mange sygemeldninger ikke til at gå ud over borgerne. Kommunen har nemlig masser af folk, de kan trække på.

- Vi står i en meget speciel situation, som jeg håber, at vi aldrig kommer i igen, og det vigtigste er at yde den bedst mulige pleje for borgerne, siger Søren Windell.

- De ældre og handicappede skal ikke være nervøse for, om plejen stopper. Vi skal nok komme og hjælpe dem, forsikrer han.

Fraværet har muligvis toppet

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut er 1.591 danskere smittet med coronavirus, og her skal medregnes et stort mørketal, da langt fra alle med symptomer bliver testet.

Trods regeringens mange tiltag og den nylige forlængelse er der stadig mange, der bliver smittet med coronavirus. Men hos Ældre- og Handicapforvaltningen tror Søren Windell, at toppen er ved at være nået.

- Vi har muligvis toppet fraværet nu, og der er faktisk flere, der kommer tilbage efter at have været sygemeldt med symptomer eller efter forsigtighedsprincipper, end der er folk, der melder sig syge, fortæller Søren Windell.

De seneste tal fra kommunen viser, at i alt 183 medarbejedere i Ældre- og Handicapforvaltningen er tilbage efter sygdom, hjemsendelse eller karantæne, og det er noget, Søren Windell ser rigtig positivt på.

- Det er samfundssind, som vi ikke har set siden krigen. Det er virkelig flot og dejligt at se, at der er mange, der gerne vil hjælpe til. Der er så mange, der gør et stort stykke arbejde, siger rådmanden.