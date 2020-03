Svær fremtid for fynske virksomheder efter nye forbud: - Der bliver kæmpe tab

Coronasmitten fortsætter med at sprede sig, og tirsdag aften kom der så yderligere stramninger, som i den kommende tid vil ramme flere fynske virksomheder, blandt andet storcentre, hoteller og restauranter.

Det kan også blive kostbart for en række selvstændige og mindre virksomheder, vurderer TV 2/Fyns erhvervsredaktør, Ole Frank Rasmussen.

- Jeg er ikke sundhedsfaglig ekspert, men myndighederne har stillet mange mindre erhvervsdrivende i et dilemma. Frisørerne er i meget tæt kontakt med deres kunder, men det har været op til dem selv, om de ville fortsætte. Og det er jo lidt et umuligt dilemma. For hvem skal så betale husleje, vand og varme og lønninger, spørger Ole Frank Rasmussen.

Læs også Pressede restaurationer: Tilbyder gourmetmad som takeaway

Samme dilemma står caféer og restauranter nu i. Nogle har valgt at lukke frivilligt.

- Jeg talte tidligere på dagen med direktøren for Jensens Bøfhus, Anders Nikolajsen, der længe har haft lukket kædens restauranter. Og han var meget optaget af, om de stadig fik lov at sælge takeaway. Og det får man lov til, men der bliver jo kæmpe tab, vurderer erhvervsredaktøren.

Svær fremtid for hoteller

På pressemødet fra statsministeriet tirsdag aften sagde Mette Frederiksen blandt andet, at de skal se på nye hjælpepakker til de selvstændige erhvervsdrivende i morgen, onsdag.

Både Ole Frank Rasmussen og formentlig alle virksomhedsejere ser frem til at se, hvad indholdet bliver.

På Hotel Nyborg Strand er cirka 60 procent af 160 ansatte sendt hjem. Ind til foreløbig den 30. marts skal alle restauranter lukkes, og man må ikke forsamles mere end ti personer offentligt.

Læs også Guide: Sådan køber du virus-sikkert ind i supermarkedet

- Det bliver rigtig svært nu for de danske hoteller, siger Ole Frank Rasmussen.

Direktøren for Hotel Nyborg Strand er enig, men alligevel også optimistisk omkring fremtiden.

Han sagde tidligere på dagen, inden de nye retningslinjer kom frem, at vi står midt i historieskrivningen.

- Jeg tror, at hele vores samfund skal se på, at der er en tid før og efter corona. Det, der var før, kommer vi til at skrive ind i historiebøgerne og sige, at det var dengang, vi gjorde sådan der. Det var før corona. Næste runde bliver efter corona. Det bliver en anden tid. Der bliver en anden ageren. Jeg tror, at vi per automatik bliver meget mere omstillingsparate på utrolig kort tid, siger hoteldirektør Jan G. Larsen.