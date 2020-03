Svendborg Kommune: Kommunen skal fungere så normalt som muligt

- De kommende 14 dage bliver anderledes for os alle sammen i Svendborg Kommune.

Sådan starter pressemeddelelsen fra Svendborg Kommune, der blev sendt ud torsdag eftermiddag. Den sydfynske kommune er indtil videre den anden fynske kommune, der melder sin beredskabsplan ud, og flere af tiltagene er allerede sat i gang.

- Svendborg Kommune bakker op om udmeldingerne fra statsminister Mette Frederiksen og sundhedsmyndighederne om at være med til at begrænse udbredelsen af coronavirus, skriver Svendborg Kommune.

Derfor bliver størstedelen af kommunens personlige betjening erstattet af telefonisk, og både kommunens borgerservice, alle kultur- og fritidsinstitutioner, jobcenter, biblioteker og meget andet i kommunen lukker ned fra torsdag og to uger frem.

- Udgangspunktet er, at kommunen vil fungere så normalt, som det overhovedet er muligt, skriver de i pressemeddelelsen.

Vil beskytte de ældre borgere

- I forhold til vores ældre borgere så har vi valgt, at vi lukker alle aktiviteter på vores plejecentre, der involverer eksterne parter, sådan at vi på den måde får færrest mulige kontakter ind på vores plejecentre, fortæller ældrechef Kirsten Vie Madsen fra Svendborg Kommune.

- Det gælder også vores arrangementer ude i byen, dem udskyder vi foreløbigt til 31. marts, fortæller hun.

- Derudover er der særlige foranstaltninger for plejepersonale, der har været ud og rejse, så de er hjemme på hjemmeophold 14 dage, for at sikre, at der ikke kommer smittespredning fra andre steder hjem til vores borgere, siger Kirsten Vie Madsen.