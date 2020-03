Sygehuse presset til at købe nytårsbriller - men i dag kom der godt nyt

Det har knebet med mundbind, kitler og handsker på sygehusene i Region Syddanmark som følge af coronaudbruddet på verdensplan, men onsdag fik regionen en længe ventet sending med flere værnemidler.

Læs også 800 sygeplejersker lynuddannes til intensivafdelinger

De vil blive delt rundt til de enkelte sygehuse hurtigst muligt. Det fortæller koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen.

- Jeg håber, det er mindst en uge mere, vi har værnemidler til, siger Kurt Espersen til TV 2/Fyn.

Dybt frustrerende

Han har ansvaret for, at tusindvis af medarbejdere i det syddanske sundhedsvæsen bliver ordentligt beskyttet mod at blive smittet med coronavirus. Det er sværere uden det rigtige beskyttelsesudstyr.

- Det er meget bekymrende at stå i en situation, hvor man ikke kan skaffe værnemidler til sine medarbejdere. Det er dybt frustrerende. Vi arbejder 24-7 på at skaffe forskellige leveringer ind, siger Kurt Espersen.

I løbet af de seneste uger er værnemidlerne på sygehusene blevet en mangelvare i hele landet.

- Vores lagre svinder ind, hurtigere end vi kan fylde dem op. Vi har ikke fået de leverancer, vi havde set frem til. Vi er blevet mere udfordret på værnemidler, forklarer Kurt Espersen.

Nytårsbriller købt ind i stor stil

Patienter med coronavirus i Region Syddanmark indlægges primært på Odense Universitetshospital, OUH.

Frygten for, at OUH og andre sygehuse i Region Syddanmark løber tør for værnemidler, har fået regionen til at købe nytårsbriller ind.

- Vi har købt sikkerhedsbriller ind i stor stil, altså dem, man bruger nytårsaften som beskyttelsesbriller. Vi har dem liggende, hvis vi kommer i nød, siger Kurt Espersen.

Det bliver dog ikke lige med det samme. Med dagens gennembrud kan sygehusene se frem til flere mundbind, kitler, handsker og andre værnemidler, og regionen arbejder på at skaffe flere hele tiden.

Flere end 30 danskere smittet med coronavirus har mistet livet, heraf en ældre mand på OUH. Antallet af indlagte er fortsat med at stige dag for dag.