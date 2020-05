Tarup Center klar til genåbning: Sådan kommer det til at foregå

I snart to måneder har Tarup Center og de andre af landets storcentre holdt lukket som følge af coronaviruspandemien, men det bliver der lavet om på på mandag, hvor indkøbscentret i det nordvestlige Odense åbner igen.

Læs også Frustrerede odenseanske værtshuse og barer har klart budskab til statsministeren

- Det summer af liv herude. Butikkerne er gået i gang med så småt at klargøre til åbningen, siger centerchef Kim Lynbech til TV 2/Fyn.

Han forsikrer, at Tarup Center i løbet af weekenden vil lave de sidste småjusteringer, så kunderne igen trygt kan vende tilbage til centret.

- Det handler om at være helt klar med hånddesinfektion ved indgangene og skiltning dertil, siger Kim Lynbech.

- Vi bruger den gode, gamle højreregel, som alle kender, så vi får skiltet med gulvmærker, hvor vi beder folk om at holde til højre, når de bevæger sig i centergangene, forklarer han.

Besøgstal halveret i centret

I løbet af de seneste par måneder har Tarup Center ikke holdt fuldstændig lukket. Supermarkedet Løvbjerg har holdt åbent, så kunderne fortsat har kunnet købe indkøbsvarer, mens centrets slagter, apoteker og fiskehandler ligeledes har holdt butikken åben trods coronavirus.

Ifølge centerchefen har pandemien dog gjort, at antallet af besøgende i centret har været halveret.

En af de butikker, der gør klar til at åbne mandag, er garnbutikken Hobbii. I modsætning til andre butikker i centret, der er klar til genåbning, vil det være første gang, at butikken åbner.

00:22 Hobbii skulle efter den oprindelige plan have åbnet 26. marts, men to uger før den officielle åbning blev butikken ramt af nedlukningen af Danmark og nåede således aldrig at åbne sin nye butik i centret. Video: Ole Holbech Luk video

Rengøring, skilte og indkøbskurve

Hobbii skulle efter den oprindelige plan have åbnet 26. marts, men to uger før den officielle åbning blev butikken ramt af nedlukningen af Danmark og nåede således aldrig at åbne sin nye butik i centret. Butikken er dog næsten 100 procent klar nu.

- Lige nu er vi ved at gøre lidt rent. Det er lige de sidste krampetrækninger. Vi skal have lidt skilte på rundt omkring. Poserne skal lægges på plads, og indkøbskurvene er gjort klar, så kunderne kan få noget at samle deres lækre varer i, siger Hobbiis butikschef, Malene Kristensen.

Tarup Center, der i alt indeholder 44 butikker, genåbner mandag formiddag klokken ti, men flere af centrets butikker har udvidede åbningstider, så det er muligt at komme ind i centret allerede klokken 06.15.