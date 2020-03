Teater opgiver alle forestillinger: Forær os gerne pengene

Odense Teater aflyser de sidste opsætninger i den nuværende sæson, som ellers var planlagt med premiere i april og maj.

Det er en alvorlig situation for teatret, skriver Odense Teater i en pressemeddelelse.

- Vi var netop gået i gang med prøverne og opbygningen, da vi måtte lukke ned, og med den seneste melding om nedlukning til efter påske er det desværre helt urealistisk, at vi kan nå at producere forestillingerne. Det er simpelthen så beklageligt, siger teaterdirektør Jens August Wille.

Kan ikke flyttes

Odense Teater forklarer, at forestillingerne ikke bliver flyttet til et senere tidspunkt, da det ikke er muligt af kontraktmæssige årsager.

Samtidig er den nye sæsons forestillinger allerede planlagt med skuespillere, instruktører og alle andre involverede.

- Vi er klar over, at vi skuffer enormt mange gæster ved aflysningerne nu, men vi er sikre på, at alle kan forstå vores beslutning i denne situation. Økonomisk er det et enormt hårdt slag for teatret, fordi alle kontrakterne er indgået for foråret, men eftersom vi ikke kan nå at producere og næppe kan spille forestillingerne, har vi ikke andre muligheder end aflysning, siger Jens August Wille.

Undlad at refundere billetten

- Vi får et stort tab med disse aflysninger og hele billetsalget for foråret ryger nu. Det gør ondt, og vi arbejder hårdt på at finde de nødvendige besparelser i den her svære situation, siger teaterdirektøren, men forsikrer, at teatret ikke er i fare for at lukke.

Odense Teater opfodrer derfor publikum til at hjælpe teateret ved at undlade at refundere billetten og i stedet få byttet til dem et gavekort eller helt lade pengene tilgå teatret.

- Vi ser frem mod den nye sæson. Jeg håber at vores trofaste gæster vil vende talstærkt tilbage, når vi er på den anden side af denne alvorlige krise og vi igen kan mødes sikkert i teatret. Vi får brug for opbakningen, fortæller Jens August Wille.