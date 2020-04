Tinderbox afslører første store navn til 2021

For et par uger blev Tinderbox 2020 aflyst på grund af coronakrisen, men allerede nu ser arrangørerne fremad mod næste års festival, der skal finde sted fra 24. til 26. juni 2021.

Det første navn på plakaten er de danske rocklegender Kashmir, der også skulle have spillet i Tusindårsskoven i år.

- At vi skyder nedtællingen til Tinderbox 2021 i gang med lige præcis Kashmir, er vi enormt glade for. Mange havde set frem til at skulle se Kashmir denne sommer, og at bandet er med på at skubbe deres reunion til 2021, betyder virkeligt meget for os alle, siger festivalchef Brian Nielsen i en pressemeddelelse.

Comeback til rocklegender

Efter flere års pause havde Kashmir planlagt en lang række comebackkoncerter i løbet af 2020, blandt andet på Tinderbox. Koncerterne er dog ikke blevet til noget og udskudt til næste år.

- Kashmir er noget helt specielt, og de spiller kun to festivaler næste år, så det er også meget eksklusivt, at de har valgt Tinderbox som den ene, siger Brian Nielsen.

Det er allerede nu muligt at købe billet til Tinderbox 2021, og hvis du havde købt billet til dette års udgave for at se blandt andre Kashmir, gælder den til 2021.

Kashmir slog igennem i 1990'erne

Kashmir sluttede i 1993 på andenpladsen ved danmarksmesterskabet i rock - efter Dizzy Mizz Lizzy.

Året efter udgav begge bands deres debutplader, slog igennem og blev nogle af dansk rocks vigtigste kunstnere i 1990’erne og frem.

Kashmirs bedst sælgende album er “The Good Life”, der blev udgivet i 1999 og blandt andet indeholder hits som “Mom in Love, Daddy in Space”, “Graceland” og “Lampshade”.

Også bandets fjerde album, “Zitilites”, blev et kommercielt hit, men herefter dalede succesen. I 2013 udgav bandet albummet “E.A.R.”, der blev bandets dårligst sælgende nogensinde, og bandet holdt en pause med andre projekter - en pause, der nu er blevet forlænget som følge af coronaviruspandemien.

Tinderbox tvunget til aflysning

Også Tinderbox holder pause. Festivalen er blevet tvunget til at aflyse sommerens festival som følge af regeringens og sundhedsmyndighederne anbefalinger om ikke at samle flere end 500 mennesker samme sted tidligst før efteråret.

Ifølge Tinderbox er der en del musikglade gæster, der er klar til at købe billet til næste års udgave, i håbet om at festivalen bliver til noget, når coronakrisen forhåbentlig er overstået.

- Vi er meget taknemmelige for den konkrete efterspørgsel på 2021-billetter til Tinderbox. For os er det den ultimative støtte, og det giver os både håb og sikkerhed for, at folk ønsker at tage på festival i 2021 oven på den krise, vi gennemgår lige nu. Det gør vores fremtidige planlægning af festivalen en hel del nemmere, siger Brian Nielsen.

Billetterne, der bliver sat til salg fredag, kan købes til og med 27. juni 2020.