Tomme plejecentre skal i brug: Patienter sendes tidligere hjem fra sygehusene

Først skulle kommunerne løse problemet med lukkede skoler og vuggestuer. Nu gør de sig klar til at tage imod patienter fra sygehusene for at gøre plads til coronasmittede.

Mandag flyttede seks borgere ind på Fredensbo-centeret i Særslev, men det er kun midlertidigt.

- Det, vi gør, helt lavpraktisk, er, at vi arbejder på at udvide vores kapacitet af midlertidige pladser – altså boliger, hvor vi kan have folk boende, mens de er så syge, at de har brug for professionel og sundhedsfaglig hjælp, fortæller Judith Poulsen, der er chef for sundhed og rehabilitering i Nordfyns Kommune.

Nordfyns Kommune forbereder sig på pres på sygehusene, og som et led i den plan, har de lavet midlertidige boliger på Fredensbo i Særslev.

- Dem, der kan være her, kan komme fra sygehuset, hvor man siger, at vedkommende har brug for sundhedsfaglig observation og vedkommende kan ikke være i eget hjem, fortæller Judith Poulsen.

Nordfyn er ikke alene

Det er ikke kun Nordfyn, der forsøger at aflaste sygehusene på Fyn. Også i Odense gør de en indsats for at frigøre plads til coronasmittede på sygehusene.

- Vi forbereder hele vores store drift til at kunne tage sig af situationen både hygiejnemæssigt og med værnemidler, fortæller chef for sundhed i Odense Kommune, Charlotte Scheppan.

Også Odense Kommune vil frigøre pladser på sygehusene ved at tilbyde midlertidige pladser i kommunen.

- Vi har 20 pladser klar ude på et plejecenter, vi nedlagde sidste år. De er klar til at blive taget i brug, fortæller hun.

Det er dog ikke i alle tilfælde, at en ordning som den, de indviede mandag i Særslev, bliver nødvendig. Det kan også gøres på andre måder, forklarer hun.

- Vi kan klare rigtig meget, også hos folk som bor alene, ved at skabe de rette hygiejnemæssige og værnemæssige forhold.

OUH får travlt

Det er initiativer, der bliver brug for.

- Det kan være nødvendigt at flytte nogle af de patienter, vi har i forvejen, hjem til kommunerne lidt tidligere for at frigive plads til den her ekstra mængde syge, vi vil få i den her periode, fortæller lægelig direktør for OUH, Michael Dall.

Derfor er det en god idé at frigøre pladsen. Man skal som patient dog ikke være nervøs for, at man bliver sendt hjem uden at være klar til det, fortæller den lægelige direktør.

- I stedet for at komme hjem på femtedagen, kan det være, at man kommer hjem på fjerdedagen, siger Michael Dall.

Kommunerne er også klar til at gøre endnu mere for at lette presset på sygehusene.

- Vi er i tæt dialog med regionen om, hvad er det, de forventer. Vi er så forberedte, som vi kan være på nuværende tidspunkt med det, vi kender. Så tager vi den derfra, siger Judith Poulsen.

Borgmestrene har kapacitet

Ifølge TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch, er indtrykket, at borgmestrene i de fynske kommuner har styr på situationen.

- I flere kommuner er man nu begyndt at se sig omkring efter ledig kapacitet i form af kommunale boliger og tidligere plejehjem. Det er der for eksempel i Faaborg-Midtfyn Kommune og i Nyborg Kommune. Der er et demenscenter, der er under ombygning, som også kan bruges.

De patienter, der vil blive sendt ind i de midlertidige boliger, vil få brug for behandling i hjemmet, men ifølge borgmestrene skal det nok gå, forklarer Jesper Buch.

- Der er meldingen altså, at det skal vi nok blive i stand til at håndtere.

Det er dog ikke frygten for manglende kapacitet, der fylder hos de fynske borgmestre.

- Den største frygt lige nu er, at sundhedspersonalet bliver smittede. Der skal jo være nogen medarbejdere, sygeplejersker og hjemmehjælpere, der skal tage sig af de patienter, der bliver udskrevet.

Derfor har flere af kommunerne også rakt ud efter hjælp.

- I flere kommuner har man gjort det, at man har rakt ud efter pensioneret sundhedspersonale, for at høre om de vil kunne træde ind. Det, jeg har forstået, det er, at hjælpsomheden er stor, fortæller han.

