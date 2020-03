Tusindvis af medarbejdere sendes hjem: Odense klar med stort kriseberedskab

Alle forvaltninger i Odense Kommune har torsdag formiddag holdt møder, og kommunen er nu klar med en storstilet plan for et kriseberedskab, hvor borgere kan henvende sig med spørgsmål om pasning af børn, pleje af ældre, hjemmearbejde og meget andet.

Kommunens kriseberedskab har arbejdet i 14 dage på den plan, de nu er klar med, fortæller borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

- Kriseberedskabet er sammensat på kryds og tværs af fagfolk og beslutningstagere fra alle forvaltninger. Det gør, at vi nu har et nogenlunde overblik over situationen og også kan sige, hvad der kommer til at ske, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2/Fyn.

Blandt andet har kommunen oprettet en telefon-hotline, ligesom de garanterer, at der bliver etableret nødpasning for dem, der også efter weekenden har akut behov.

På ældreområdet bliver der - hvis OUH beder om det - etableret ekstra nødpladser på det ellers lukkede Hjallese Plejecenter. Samtidig bliver der skruet op for rengøringen hos kommunens ældre.

Peter Rahbæk Juel roser odenseanerne for at have lyttet til de anbefalinger, som statsminister Mette Frederiksen er kommet med i de seneste dage.

- Samtidig kan vi også se, at der er nogle steder, hvor det er nødvendigt, at vi lige får skærpet kommunikationen. For eksempel så det er helt tydeligt, at der er pasningstilbud til alle, siger borgmesteren.

Borgmesterforvaltningen bekræfter over for TV 2/Fyn, at tusindvis af kommunens i alt 14.000 medarbejdere vil blive sendt hjem.

Her er Odense Kommunes plan:

Hotline

Vi etablerer en borger-hotline fra senest fredag morgen på Odense Kommunes hovednummer: 66 13 13 72. Hvor borgere kan henvende sig, hvis de er i tvivl om pasning af børn, pleje af ældre mm. Og man kan også orientere sig på odense.dk.

Håndtering:

Vi har holdt kriseberedskab på tværs af alle kommunens forvaltninger hele formiddagen.

Vi giver situationen allerhøjeste prioritet og har et stærkt setup til at håndtere situationen. Vi har været i gang længe.

Vi går i tæt dialog med de faglige organisationer om de enkelte medarbejdergrupper.

Daginstitutioner:

Der arbejdes på højtryk i Børn- og Ungeforvaltningen.

Alle kan fortsat få passet deres børn i dag og fredag.

Der bliver etableret nødpasning for dem, der har akut behov – for eksempel sundhedsansatte – fra på mandag. Vi er klar.

Skoler:

Mange forældre har fulgt statsministerens opfordring til at holde børnene hjemme.

Vores skoler er i gang med at lukke ned, så de er lukket ned på mandag.

Vi arbejder på at finde ud af, hvordan skolerne håndterer situationen fremadrettet. For eksempel om lærerne på et tidspunkt kan stå for en form for fjernundervisning. Det giver vi besked om, når Børn- og Ungeforvaltningen har undersøgt hele situationen.

Ældre:

Rigtig mange – for eksempel sosu-elever – har meldt sig på banen for at hjælpe i de akutte situationer.

Der vil naturligvis stadig være medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen, så alle ældre får den hjælp, de har behov for.

Vi øger rengøringen alle steder.

Vi er i gang med at etablere nødpladser på Hjallese Plejecenter. Så vi kan aflaste OUH. Når OUH prioriterer coronasmittede, kan vi tage andre svækkede ældre ind på Hjallese Plejecenter.

Hjemmetræning for ældre er lukket ned.

Odense Kommunes medarbejdere:

De fleste medarbejdere skal så vidt muligt arbejde hjemmefra, men den enkelte medarbejder aftaler det med sin nærmeste chef.

Medarbejderne skal ikke afvikle afspadsering eller ferie. Det bliver de ikke pålagt.

Men der vil være en gruppe, som vi simpelthen ikke kan undvære, og som er nødt til at fortsætte arbejdet – for eksempel ansatte på plejehjem, i hjemmeplejen, ved udsatte borgere osv.

Politisk: Økonomiudvalg og byråd mødes i eftermiddag og aften og planlægger, hvordan vi politisk arbejder de kommende uger. Politikerne mødes i store rum, så der holdes afstand.

Cheferne i hver enkelt forvaltning sørger for at orientere medarbejderne om, hvordan arbejdet gribes an.

Beskæftigelse:

Langt de fleste medarbejdere håndterer den daglige drift hjemmefra.

Kontaktcenter: Kan fortsat kontaktes som sædvanlig (næsten)

Udbetaling af ydelser: Der er nødbemanding til at tage imod de personer, som skal møde op på jobcentre mm.

By- og kulturområdet

De akutte renoveringer af bygninger fortsætter.

Ikke-akutte byggeprojekter lukkes ned.

Alt med byggesager, analysearbejde mm. klares af medarbejdere hjemmefra.

Pedeller med mere på skoler: Vi er i gang med at vurdere behovet.

