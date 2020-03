Tusindvis af operationer på OUH er blevet udskudt

På Odense Universitetshospital (OUH) og andre af landets sygehuse har man i løbet af de seneste uger forberedt sig på, at der kan komme et større antal patienter, som skal behandles for sygdommen covid-19.

Sygehusene er derfor begyndte at flytte blandt andet indlæggelser og planlagte operationer.

I løbet af uge 10 - inden coronavirussen for alvor spredte sig i Danmark - blev der foretaget cirka 6.500 operationer på OUH.

Allerede ugen efter faldt antallet til cirka 5.900, mens der i sidste uge - uge 12 - kun blev foretaget cirka 3.500 operationer. Det oplyser Region Syddanmark til TV 2/Fyn.

Operationer på OUH Uge 10: 6.500 Uge 11: 5.900 Uge 12: 3.500 Kilde: Region Syddanmark

Med andre ord er antallet af operationer næsten halveret i løbet af de seneste uger, hvor coronavirussen har spredt sig i Danmark.

Ambulante besøg erstattes af behandling i hjemmet

Derudover er tusindvis af ambulante besøg blevet omlagt til telemedicinske besøg, hvor patienten behandles i sit eget hjem.

Fra mandag 9. marts til torsdag den 26. marts er der i gennemsnit blevet udskudt eller omlagt 9.000 ambulante besøg om ugen på sygehusene i Region Syddanmark, heriblandt OUH.

Omvendt er antallet af telemedicinske besøg, hvor patienten behandles i eget hjem, steget voldsomt.

På OUH var der før coronakrisens udbrud cirka 4.700 telemedicinske konsultationer om ugen. I uge 11 var det steget til 7.200 konsultationer, og i sidste uge blev der foretaget omkring 10.000 telemedicinske konsulationer på OUH - altså mere end en fordobling sammenlignet med før coronakrisen.

Seneste opgørelse viser, at der er 23 patienter med coronavirus indlagt på medicinsk afdeling på sygehuse i Region Syddanmark, primært OUH. 12 patienter ligger på intensiv afdeling og i respirator.

En ældre mand smittet med coronavirus er død på OUH.