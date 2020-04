Udsatte familier hårdt ramt af hjemmekarantæne

Bliv hjemme. Sådan har budskabet lydt fra dronningen, statsministeren og nærmest alle andre de seneste mange uger som følge af coronavirusudbruddet.

Det er dog ikke altid helt så nemt, som det lyder. Den nye fynske kortfilm “Bonaparte” skildrer, hvordan hjemsendelse kan ende i et mareridt, hvis man er udsat for vold i hjemmet.

Læs også Karantænefilm: Fynsk film om vold i parforholdet under corona-krisen

Og det er ikke kun fiktion. Helle Theede Kragh, der er daglig leder i Barnets Blå Hus i Svendborg, fortæller, at når hverdagens rutiner bryder sammen, er det nemmere at falde tilbage i gamle vaner, eksempelvis et alkoholforbrug.

Børn er afskåret fra deres frirum

Og det er hårdt for både børn og forældre. Barnets Blå Hus er et gratis behandlings- og støttetilbud for børn, unge og deres familier, der har særlige udfordringer på grund af alkohol- eller stofmisbrug i familien, og i Svendborg kan man mærke, hvordan coronakrisen påvirker familielivet ekstra hårdt.

- Vi har med familier at gøre, som har det svært, fordi de er afskåret fra en ganske almindelig hverdag. Vores målgruppe er afskåret fra der, hvor de har et frirum og lader op, siger Helle Theede Kragh til TV 2/Fyn.

Som mange andre kan de ikke på samme måde lade batterierne op derhjemme.

- De går hinanden på. De er meget sammen. Det er de normalt ikke. De skal finde ud af at være sammen i et helt nyt setup, hvor man oven i købet skal forholde sig til en trussel udefra, forklarer Helle Theede Kragh.

Utryghed og usikkerhed om alkoholmisbrug

Hun oplever på daglig basis familier, der er frustrerede som følge af coronakrisen, fordi de lever i uvished om, hvornår eksempelvis et alkoholmisbrug viser sit grimme ansigt igen.

- Børnene keder sig, fordi de ikke kan tage afsted til deres kammerater og være sammen med dem på normalvis, siger Helle Theede Kragh.

- De har brug for et frirum fra utryghed og usikkerhed. De har brug for et frirum fra det at vide, hvornår der bliver drukket for meget og den adfærd, der følger med, forklarer hun.

Fyns Politi: Husspektaler er steget markant

Tusindvis af fynske familier har alkoholmisbrug tæt inde på livet. Forældre, der drikker for meget, ændrer adfærd og bliver uforudsigelige, og Barnets Blå Hus i Svendborg melder desuden også om mange ensomme børn og forældre.

Fyns Politi oplyser til TV 2/Fyn, at antallet af husspektakler er steget markant under coronakrisen.

I denne måned har der til og med den 29. april været 103 anmeldelser om husspektakler på Fyn. I april sidste år lå tallet for hele måneden på 66, og der er altså tale om en stigning på 56 procent sammenlignet med 2019. Samme tendens gælder i øvrigt for den sidste halvdel af marts, hvor coronavirusudbruddet begyndte herhjemme.

Kilde: Fyns Politi

Ifølge politiinspektør Peter Haslund skyldes udviklingen, at fynboerne er mere sammen derhjemme, og når de bliver presset, opstår der gnidninger.

Barnets Blå Hus: Nu begynder det at krakelere

Hos Barnets Blå Hus i Svendborg har der ikke været flere henvendelser under coronakrisen, men Helle Theede Kragh forventer et enormt psykisk efterslag i kølvandet på udbruddet.

- Vi har dem i røret. Der har været stilhed. Det har været, som om der har været stilhed før stormen. Vi ved, der kommer en psykisk bølge lige om lidt, for den er startet, men der har været så meget ro på, og jeg tror, folk har ventet på, hvad der skal ske, og holder fast i noget, og nu begynder det at krakelere, forklarer Helle Theede Kragh.

Selv om store dele af samfundet har været lukket ned i marts og april, er de mindste elever begyndt i skole igen. I næste uge vil regeringen og myndighederne fremlægge mere langsigtede planer for, hvordan samfundet åbner igen.

Herunder kan du se kortfilmen “Bonaparte”, som er instrueret af Jesper Quistgaard med et odenseansk skuespillerpar i hovedrollerne.