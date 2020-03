V og K i Odense: Tag alkoholbevillingen fra lovovertrædere

Der er stort set dødt i Odenses restaurationsmiljø. Lukkede cafeer, restauranter og diskoteker er en realitet for langt de fleste i branchen.

Men enkelte steder i Odense valgte i weekenden alligevel at trodse myndighedernes forbud, og det er faldet flere medlemmer af Bevillingsnævnet i Odense for brystet.

- Vi står midt i en epidemi, så hvis man sætter andre folk i smittefare, er det fuldstændig utilgiveligt, siger byrådspolitiker og medlem af Bevillingsnævnet i Odense Kommune Kristian Guldfeldt (K).

Byrådskollega Mark Grossmann fra Venstre er enig.

- Det er simpelthen så alvorligt, det der foregår i øjeblikket. Hvis ikke man kan lære det på den ene måde, så må man lære det på den anden måde, og det er vi klar til at tage konsekvensen af, understreger Mark Grossmann, der udover at være byrådsmedlem også er politiassistent hos Fyns Politi.

Tre lovovertrædelser i Odense

Selvsamme Fyns Politi har indtil videre tre gange udstedt en bøde på 5.000 kroner til de steder, der trodsede myndighedernes forbud, men både Venstre og Konservative ser gerne, at steder, der overtræder forbuddet, staffes endnu hårdere.

- Det er også derfor, vi tager sagen op i Bevillingsnævnet og sender det politiske signal til byens restauratører, at hvis man bryder åbningsforbuddet, er det vores indstilling, at man bør have frataget sin bevilling, siger Kristian Guldfeldt.

- Det kan blive nødvendigt for at sende et signal, fordi vi gambler lige i øjeblikket med menneskeliv. Det er jo ikke tilfældigt, at stort set hele verden er sat i stå. Det er jo, fordi det her er alvor, siger Mark Grossmann.

De to politikere finder opbakning hos endnu et medlem af Bevillingsnævnet i Odense. Sten Slot er samtidig også formand for Horesta i Region Syddanmark, og han opfordrer lovovertrædere til at rette ind.

- Det er jo usolidarisk, og de viser jo ikke samfundssind. De er fuldstændig ligeglade med, hvad der sker omkring dem åbenbart. I denne branche er der mange, der kigger ind i et stort, sort hul. Så er der nogle, der prøver at hoppe over, hvor gærdet er lavest. Der er lavet nogle hjælpepakker for vores branche, og tag nu og benyt jer af dem, siger Sten Slot til TV 2/Fyn.