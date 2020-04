Videodagbog: - Det her fylder mest lige nu

Siden coronavirussen er brudt ud i Danmark, har alle skullet omstille sig til en ny hverdag. Det gælder ikke mindst ambulanceredderne, som i deres arbejde skal håndtere borgere, der har symptomer på coronasmitte.

Derfor er værnemidlerne meget vigtige for personalet.

Det fortæller Daniel Storbjerg, der er paramediciner hos Ambulance Syd i Dalum, i en videodagbog til TV 2/Fyn.

- Vi bruger dem, lige så snart vi har en mistanke om, at en patient kunne have coronavirus, for at beskytte os selv mod smitte, forklarer han og fortsætter:

- Vi har en dragt, der dækker fra top til tå, vi bruger handsker, sikkerhedsbriller, mundbind og blå overtræk til sko. Så er vi pakket ind og har gjort meget for at beskytte os selv og ikke blive smittet. Og så er vi klar til at gå ind og se til patienten, siger Daniel Storbjerg.

Svært at vurdere patienterne

Ifølge Daniel Storbjerg ifører han sig værnemidlerne mellem en til tre gange på en vagt, hvor der er mistanke om, at patienten er smittet med coronavirus.

Netop usikkerheden er det, som fylder mest hos Daniel og kollegaerne.

- Det, der fylder mest lige nu, er at sætte en grænse for, hvem vi skal tænke som smittede, og hvem vi ikke skal. Alle, der har symptomerne, mistænker vi for at have coronavirus, siger han.

Hvis ambulancen har kørt en patient, der er mistænkt for at være smittet med sygdommen covid-19, kræver det en ekstra halv times rengøring af bilen. For det er vigtigt, at ambulancen ikke bliver en smittekilde, forklarer Daniel Storbjerg.

- Selvfølgelig for at passe på os selv, men også så vi ikke slæber det med rundt til andre, vi kører ud til. Det kunne være kønt, siger han.

En opgørelse fra Region Syddanmark fredag viser, at der er færre indlagte med covid-19 i regionen. 58 personer er indlagt, mens 17 er indlagt på intensiv. Torsdag var 72 personer indlagt i Region Syddanmark - heraf 21 på intensiv.