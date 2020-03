Hjemløse Peter om nyt tiltag: - Nu dør folk ikke af sult

- Dén her kan holde os i live i et døgn.

Peter Petersen vifter med en sandwich, han netop har fået udleveret af personalet på varmestuen i Østergade i Odense.

På grund af coronavirus er værestederne i Odense lukket, og behandlingsstederne kører på lavt blus.

Fra torsdag skulle Peter Petersen og de andre borgere, som til daglig er afhængige af hjælp fra væresteder i Odense Kommune, ikke længere bekymre sig om at gå sultne i seng.

Med en sandwich i den ene hånd og en Royal Export i den anden står Peter Petersen uden for varmestuen i Østergade og smiler.

- Det er altid dejligt, når nogen tænker på os, når alt er lukket ned, siger han.

Sandwichen kommer fra den lokale café Becco i Vintapperstæde, og den er én blandt 150, der dagligt vil blive udleveret foran varmestuen i Østergade og Behandlingscenter Odense.

Det er fedt både at kunne hjælpe nogle udsatte borgere og samtidig betale vores husleje Pejman Rashed, ejer Becco

- Det er en win-win-situation, siger Pejman Rashed, der har været i gang med at forberede sandwicher siden klokken fem i morges.

Ordningen betyder meget for caféejeren både på det personlige og økonomiske plan.

- Det er fedt både at kunne hjælpe nogle udsatte borgere og samtidig betale vores husleje, fortæller Pejman Rashed.

Troede, det var en joke

Da Pejman Rashed blev ringet op af Odense Kommune, troede han, det var for sjov.

- Jeg troede, det var en dårlig joke, da han spurgte, om jeg kunne lave 150 sandwicher. Derfor bad jeg ham om at sende mig en mail.

Men ordren var ikke nogen joke.

- Da jeg modtog mailen, kontaktede jeg ham med det samme og sagde, jeg gerne ville hjælpe.

Pejman Rashed har sammen med sin kone haft spisestedet siden 2011, og selvom de ikke kommer til at tjene på ordningen, er han glad for opgaven.

- Ordningen dækker kun husleje og omkostninger, men nu har vi noget at lave, og det er jeg meget glad for, fortæller han.

Hjælpsomme i Odense

Peter Petersen står og snakker med en anden bruger foran varmestuen i Odense. De har begge en armygrøn jakke på.

- Dem her fik vi i går af en mand, der havde fået en fejlordre, siger han og peger ihærdigt på begge jakker.

- Vi oplever tit, at der gives tøj og mad til os, så det kan man kun rose byen for, afslutter Peter Petersen.