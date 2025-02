6.000.000 danskere: Det er lige ved og næsten

Ligner en kommende leder

-Det var rigtig godt at spille. Jeg har set frem til det her den sidste uges tid, og nu har jeg fået en masse indsigt. Det er selvfølgelig et nyt system og nye spillere, og man skal bygge de her relationer op. Jeg har set gode ting i dag, som vi kan bygge på. Det var også vigtigt for mig at få mange minutter i benene på grund af fysikken, så jeg er glad for, at det gik godt, siger schweizeren, der under meget af kampen kunne høres med sine tilråb til holdkammeraterne.

Han ligner således en kommende leder på OB-holdet.

-Jeg håber, at jeg kan bidrage med min erfaring. Jeg er en af de ældre spillere nu, og jeg vil gerne være kommunikerende på banen og prøve at noget ansvar for holdet, siger Nicolas Bürgy.

OB er på træningsbanen i Alicante igen tirsdag formiddag, og senere på ugen skal fynboerne spille mod den islandske klub Stjarnan i en testkamp søndag.