Advarer hundeejere - efteråret er fyldt med farer

Selvom vi er midt i efteråret, så er det lunt uden for, og der er ingen undskyldninger for ikke at tage sin hund med ud på en god, lang luftetur. Men med efterårets kommen lurer der en række farer, som hundeejere bør kende til, oplyser Agria Dyreforsikring.

For på jorden finder man nedfaldsfrugter, svampe og andet som din hund ikke har godt af.

Ifølge Agria Dyreforsikring skal man særligt undgå at hunde spiser kastanjer, svampe, agern, nedfaldsfrugter, blomsterløg, da de kan indeholde gift, der kan give alvorlige sundhedsproblemer.

Er uheldet ude skal man hurtigst muligt kontakte sin dyrlæge, opfordrer forsikringsselskabet.