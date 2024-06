Advarer mod klassisk børnesygdom - kan ende med dyr ferie

Skal man ud at rejse, så er det en god idé at have en rejseforsikring. Sådan lyder det - ikke overraskende - fra Gjensidige og Gouda Rejseforsikring, som blandt andet sælger rejseforsikringer.

Det er der mange årsager til, men én af dem er ifølge de to forsikringsselskaber, at eksempelvis en så almindelig sygdom som skoldkopper kan risikere at koste dyrt, hvis man ikke har en rejseforsikring.

Ifølge Gjensidige har 120 rejsende måttet sande det de seneste to år, da skoldkopper kan betyde en udskudt hjemrejse. De internationale anbefalinger lyder nemlig, at man skal isolere sig i seks dage fra det tidspunkt, hvor de sidste skoldkopper er dukket op.