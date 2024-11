Solen er gået ned, og temperaturen falder. I luften er den vestpå under frysepunktet allerede, og østpå kommer temperaturen det i løbet af aftenen.

Det oplyser TV 2 Vejret fredag aften.

Men på vejbanerne er temperaturen lavere, mange steder nede omkring tre til fem graders frost, så risikoen for frysende våde vejbaner og sort is stiger hurtigt nu, lyder det videre.

Samtidig oplyser SOS Dansk Autohjælp til Ritzau, at omkring 400 bilister klokken 17.30 haft behov for at blive trukket fri.