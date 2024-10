Ældre opfordres til at få skjult telefonnummer

Flere bedragerier mod ældre danskere kan måske undgås, hvis deres navn ikke fremgår af åbne telefonlister. Midt- og Vestjyllands Politi formoder, at kriminelle finder ældre ofre ved at søge på krak.dk og oplysningen.dk efter navne, der er hyppige og udbredte i den ældre del af befolkningen.

I en pressemeddelelse opfordrer Midt- og Vestjyllands Politi derfor pårørende til at tage en snak med de ældre om at blive udeladt fra telefonlisterne. De finder borgerne på telefonlisterne, hvorefter de ringer op og fortæller, at den ældres værdier er i fare.

Til trods for budskaber om at tage sig i agt for den type kriminalitet, konstaterer politiet, at kriminelle fortsat har succes med at finde nye ofre i den ældre del af befolkningen.