Aftale om CO2-afgift og udtaget jord kan koste tusindvis af jobs

Da den grønne trepart blev præsenteret mandag aften, oplyste de to Venstre-ministre bag aftalen, landbrugsminister Jacob Jensen og økonomiminister Stephanie Lose, at indsatsen ville koste mellem 1000 og 1500 job i landbruget i 2030.



Det kan dog koste helt op mod 3150 arbejdspladser for landbrug og følgeerhverv som slagterier og mejerier i 2035. Det viser et notat, Økonomiministeriet har udgivet. Her er afgiften fuldt indfaset til højeste niveau på 750 kroner med et fradrag på 60 procent.

Skovrejsningen vil dog omvendt give nye arbejdspladser, så den estimerede beskæftigelseseffekt for sektoren lander på 2050 tabte arbejdspladser i 2035.