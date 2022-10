Analyse: Findsen-sag er ny skramme i fynsk ministers image

Ifølge Jesper Buch er påstanden dog et partsindlæg, men en historie, der flagrer i luften, fordi Trine Bramsen ikke vil kommentere påstanden med den begrundelse, at hun har tavshedspligt.

Den politiske kommentator mener, det er svært at forudse, om sagen kommer til at påvirke vælgernes dom, men han skønner, at fokus hurtigt vil flytte sig fra Trine Bramsen og over på statsministeriets rolle i sagen.

- Vi kender jo kun den ene side af sagen, og den taler ikke ind i en fynsk dagsorden, men en national dagsorden. Beslutningen om at Lars Findsen skulle fjernes, er formentlig truffet i statsministeriet og ikke af Trine Bramsen, siger Jesper Buch.

Ikke en Carsten Hansen-sag

Sagen er spektakulær, men det er samtidig ikke en sag, som den der ramte socialdemokraten Carsten Hansen, der gik ind for at bevare skadestuen i Svendborg, hvorefter hans parti så gjorde det stik modsatte.

Han røg ud af Folktinget ved det efterfølgende valg, forklarer Jesper Buch.

Alligevel skønner kommentatoren, at Trine Bamsen skal være glad, hvis hun kan fastholde det antal personlige stemmer, hun fik ved det seneste valg.



Hvad er det, den nye bog bidrager med i beskrivelsen af Trine Bramsen som person og politiker?

- Den er med til at tegne et billede af Trine Bramsen som en politiker med dårlig dømmekraft. Hvis hun virkelig har sagt til ham, at hun var nødt til at fjerne ham af politiske grunde, og han ikke har gjort noget, så er det et udtryk for dårlig dømmekraft.

- Men vi ved jo også, at Findsen ikke bryder sig om Trine Bramsen, og at hun også i Forsvaret var meget upopulær, og at Findsen eller nogen i hans familie i forbindelse med aflytninger skulle have sagt, at "Bramsen er dum som en dør". Men det er hans billede, om det er et korrekt billede, kan man ikke konkludere, siger Jesper Buch.

I sin tid som forsvarsminister var Trine Bramsen ifølge opinionsmålinger den mest upopulære minister på det socialdemokratiske hold.

