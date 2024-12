Borgerforslag

Ifølge Trine Rønnov kan de, der er syge af stress, bedre tilbydes offentlige behandlingstilbud og dermed mindske uligheden i sundheden, hvis “syg af stress” bliver en diagnose.

Borgerforslaget vil blive stillet først i 2025.

TV2 Fyn har spurgt Lasse Haugaard Pedersen, socialdemokratisk medlem af folketingets Sundhedsudvalg, om hvordan han vil stille sig til det kommende forslag om at gøre “syg af stress” til en diagnose.

- Jeg synes det er fremragende, at det her borgerforslag bliver stillet. Det gør nemlig, at vi får sat et ekstremt vigtigt emne på dagsordenen – nemlig stress. Alt for mange går ned med flaget, og vi må aldrig acceptere, at stress bliver et vilkår i vores liv. Jeg noterer mig, at der lægefagligt er delte meninger om, hvorvidt stress er en sygdom eller en belastningsreaktion. Der er brug for mere viden på området, og derfor er det godt, at vi lige har landet en aftale, som sætter flere penge af til forskning i blandt andet stress, siger han og fortsætter:

- Jeg ser det ikke som min politiske opgave at afgøre, om det er en sygdom eller en belastningsreaktion. Der må vi have lægefaglige eksperter på banen. Men det er en politisk opgave at bekæmpe stress i vores samfund. Her har vi sidste år lavet en massiv saltvandsindsprøjtning i arbejdstilsynet, hvor vi særligt fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø.