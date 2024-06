Beredskaber advarer mod "sankthans-klassiker"

Sankthans plejer at være en travl aften for brandvæsnet. Der er nemlig dobbelt så mange udrykninger sankthansaften som en normal aften.

Det skyldes både, at der tændes mange bål netop denne aften, og at bålene ofte er store. Det forklarer Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber.

Det er derfor værd at begå sig med forsigtighed, hvis man søndag vil markere sankthans med et bål, siger han. Ikke mindst skal man tænke sig om, når aftenen er omme. For det er faktisk her, at det går galt for mange.

- Vi ser rigtigt tit, at gløderne blusser op igen, fordi folk ikke har fået slukket bålet ordentligt, inden de er gået hjem. Jeg vil kalde det en sankthansklassiker.

- Vi opfordrer til, at der som minimum er en eller to personer, der melder sig til at blive ved bålet, indtil det har en størrelse, hvor man kan sikre sig, at det er helt slukket, siger Bjarne Nigaard.