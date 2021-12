Biografer lukket ned efter restriktioner: - Jeg har det forfærdeligt

Søndag er de nye coronarestriktioner trådt i kraft for kulturlivet landet over.

Det betyder derfor blandt andet en pause med popcorn og biografens store lærred resten af året.

- Vi er nu lukket, og det er en katastrofe for os. I december er der ellers et line-up af fantastiske film, som vi havde håbet på at sælge en hel masse billetter til. Det kan vi jo ikke realisere nu, siger Lars Bruun, der er ejer af Panoramabiograferne.

Panoramabiograferne huser både i Fredericia og Middelfart. Lars Broen fortæller, at de lørdag derfor havde lagt en ekstra forestilling ind for interesserede, inden de lukkede ned.

- Vi har kunnet mærke interessen tydeligt, efter vi igår fik at vide, at vi skulle lukke ned for i år, fortæller Lars Broen.