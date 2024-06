Butikker får lov at sælge ud af nikotinlager før forbud

Det lovforslag, der skal få unge til at drikke mindre og kvitte nikotinen, sendes nu i høring, og af lovforslaget fremgår det, at en række initiativer i lovpakken træder i kraft senere end andre.

Mens størstedelen af den nye lov står til at træde i kraft fra årsskiftet, skal et nyt forbud mod salg, køb og besiddelse af nikotinposer med sød smag af frugt og slik, først gælde fra 1. juli 2025. Det fremgå af en pressemeddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet:

- Den planlagte senere ikrafttrædelse for disse bestemmer skyldes hensynet til, at de berørte parter får rimelig mulighed for at omstille deres produktsortiment og til at sælge ud af deres restlager, står der.

Lovforslaget kommer efter den politiske forebyggelsesaftale om nikotin og alkohol, der blev indgået i efteråret sidste år.