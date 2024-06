Coop siger farvel til 54 butikker i redningsplan

Coop lukker og sælger 54 butikker som led i redningsplan. 19 lukkes og 35 sælges, skriver Coop i en pressemeddelelse.

Desuden oplyser koncernen, at der i øjeblikket pågår forhandlinger om salg af et yderligere antal butikker. Der kan også være udsigt til, at endnu flere end 19 butikker må dreje nøglen om. Coop forhandler på nuværende tidspunkt med udlejere om nedsættelse af husleje en række steder over hele landet.

Ifølge mediet Detail Watch er der tale om 25 365discount-butikker, tre Kvickly-butikker, fem Superbrugsen samt to projekter, som ”endnu ikke er realiseret.” Handlen skal godkendes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.