Dårlige opladningsvaner kan føre til brande i hjemmet

Halvdelen af befolkningen har dårlige vaner, når det kommer til at oplade elektronik i hjemmet. Det kan i værste tilfælde føre til brand. Det advarer Sikkerhedsstyrelsen om i en pressemeddelelse i samarbejde med Beredskabsstyrelsen.

Alt for ofte bruges der uoriginale opladere, og vi bliver ved med at bruge opladere, selv om de er gået i stykker. Derudover oplader over halvdelen af befolkningen om natten. Det er konklusionerne fra en ny undersøgelse, som Beredskabsstyrelsen har foretaget blandt 1104.

Hele 47 procent af de adspurgte sagde, at de vil blive ved med at bruge opladere, der er beskadigede. 61 procent af de adspurgte oplader ofte om natten, og 49 procent tænker ikke over, om de oplader i nærheden af en røgalarm.

Ifølge Beredskabsstyrelsen er der herhjemme og internationalt flere og flere brande i forbindelse med opladning.