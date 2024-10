Der er risiko for farlige produkter, hvis du handler her

Forbrugerrådet Tænk fraråder, at man køber produkter i anledning af halloween på webbutikker uden for EU som Temu og Shein.

Det samme gør det norske forbrugerråd.

- Du risikerer, at produktet ikke virker, som det skal, går i stykker med det samme eller - i værste fald - at produktet er farligt for liv og helbred, lyder det fra den noske forbrugeradvokat Nora Wennberg Gløersen.



Det norske forbrugerråd henviser til en undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk.

I den blev ansigtsmaling testet, og man kom frem til, at produktet indeholdt stoffet butylparaben, som ifølge det norske forbrugerråd mistænkes for at være hormonforstyrrende og er forbudt for børn under tre år i Danmark.