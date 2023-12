Det travleste år nogensinde for dyreredderne

Dyrenes Beskyttelses beredskab af frivillige har haft det travleste år nogensinde.

Det frivillige beredskab består af frivillige kredsformænd, dyrereddere, skytter og schweisshundeførere, og allerede i løbet af årets første 11 måneder rykkede de ud 27.147 gange.

”Det har været et af de travleste år for vores beredskab nogensinde, men det er nok et aktivitetsniveau, som vi skal vænne os til. Derfor er vi også stolte af den indsats, der er gjort for dyr i hele landet – særligt set i lyset af, at langt størstedelen af vores beredskab er frivillige,” siger Yvonne Johansen, dyreværnschef hos Dyrenes Beskyttelse.



Over halvdelen af sagerne omhandler nødlidende katte og hjorte. Oftest er det påkørte hjorte, skadede katte eller efterladte kattekillinger.