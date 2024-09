Diabetesforeningen vil have type-2-screening af alle fra 50 år

Bør alle borgere i Danmark på 50 år få tilsendt en hjemmetest, som kan afsløre sygdommen type 2-diabetes?

Ja, mener Diabetesforeningen, som har stillet forslag til Sundhedsstyrelsen om en national, målrettet screening for type 2-diabetes for borgere over 50 år, som ikke er blevet testet inden for to år.

Sundhedsstyrelsen har modtaget forslaget og er ved at tage stilling til det.

- Som en del af behandlingen har forslaget været fremlagt for Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, og forslaget vil i efteråret blive behandlet i udvalget igen, skriver styrelsen i et skriftlig svar.

Diabetesforeningen foreslår, at testen tilbydes borgeren hvert femte år, fra man er fyldt 50, og til man fylder 70 år.