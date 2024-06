Disse apps skal minde dig om at tage stilling til organdonation

Når danskerne i fremtiden åbner deres apps for sundhedskort og kørekort, kan de blive mødt af påmindelser om at huske at tage stilling til organdonation.

Det er et af tiltagene i en ny handlingsplan for organdonation, som regeringen har indgået aftale om med SF, De Konservative, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet.

Det oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse, hvor planen beskrives som den første på området i ti år. Handlingsplanen indeholder også en række andre initiativer, som der dog ikke fortælles mange konkrete detaljer om i pressemeddelelsen.