DSB må udstede bøder for ugyldigt coronapas

Coronapas gælder kun Intercity- og lyntog

Kravet om coronapas gælder dog kun for intercity- og lyntog, oplyser ministeren.

Rejser med S-tog eller regionaltog kræver hverken pladsbillet eller coronapas.

- Logikken er, at man sidder lang tid typisk med de samme mennesker.

- Rejser man fra Aalborg til København, er det urealistisk, at man ikke i den periode har behov for at få en kop kaffe eller spise en sandwich. Det skal man have lov til, men når man er lang tid i det samme rum, så er der en større risiko, siger Benny Engelbrecht.