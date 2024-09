Efter en vejrmæssig kolbøtte er der igen varme i vente

Efter en ekstraordinær varm septemberuge, er vejret over Danmark blevet både markant koldere og mere ustadigt. For dem, der allerede går og savner det solrige og varme sensommervejr, er der imidlertid håb i prognoserne.

Fra næste uge ser det nemlig ud til, at vi går ind i en periode med tørvejr og masser af solskin, mens temperaturen kommer op omkring 20 graders varme. Noget tyder endda på, at perioden kan ende med at blive langvarig, skriver TV 2 Vejret.

De første spæde tegn på et vejrskifte finder sted i weekenden, hvor særligt lørdag kommer til at være med nogen eller en del sol. Søndag og mandag er der en større usikkerhed med risiko for regnbyger, men herefter ser det godt ud, hvis ellers man er til tørvejr og solskin.