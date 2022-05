Efter kritik af forening: Minister vil fortsat støtte Søstre mod vold og kontrol med statskroner

Byrådspolitikerne i Odense sår tvivl om sine støttekroner til foreningen Søstre mod vold og kontrol for øjeblikket. Men hos udlændinge- og integrationsministeren er der ingen usikkerheder at spore i sagen.

For minister Kaare Dybvad (S) ser på stående fod "ingen grund til at genoverveje den økonomiske støtte" til den odenseanske forening.

Det skriver ministeren i et skriftligt svar til B.T.

- Jeg vil gerne sige, at det overordnet er mit indtryk, at Søstre mod vold og kontrol gør et godt og vigtigt arbejde med negativ social kontrol. Samtidig henholder jeg mig til den uvildige advokatundersøgelse, som frikendte foreningen for beskyldninger om blandt andet dokumentfalsk og udelukkelse af medlemmer, skriver ministeren til B.T.



Søstre mod vold og kontrol modtager 9,6 millioner kroner fra offentlige midler og fonde heriblandt Ole Kirks Fond, der er grundlagt til minde om grundlæggeren af legetøjskæden Lego.

Staten bidrager med 3,8 millioner fra finansloven og yderligere to millioner fra social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdets reserve i perioden 2021-2024. Det sker som led i aftalen om en bedre indsats mod negativ social kontrol.