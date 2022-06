En sejrsrunde i underbukser: Fynbo tager første speedwaytriumf siden 2019

En sejrsrunde i underbukser og et kæmpe smil.

Den danske speedwaykører Anders Thomsen havde lørdag aften svært ved at skjule sin glæde, da han kørte først over stregen i polske Gorzow.

- Det her har været en drøm, siden jeg var en treårig dreng og startede til speedway, siger Thomsen.

Den 28-årige dansker snuppede efter sin tur på podiet en sejrsrunde i underbukser.

- Jeg vandt DM med Munkebo i 2015, og det fejrede vi på samme måde dengang, hvilket gav os DR's pris for årets jubelscene.

- Og jeg var lidt presset til at gøre det igen. For jeg havde lovet gutterne, at jeg ville gøre det, hvis jeg nogensinde vandt et grandprix, og jeg holder selvfølgelig, hvad jeg lover, siger en glad Thomsen.

Sejren var Thomsens første i et VM-grandprix og den første danske sejr siden oktober 2019 efter 23 grandprixer uden dansk gevinst.