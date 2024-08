Firma bag Nordic Waste har tabt en kvart milliard på jordskred

Jordskreddet ved Nordic Waste i Ølst nær Randers har indtil videre kostet virksomheden 234 millioner kroner.

Det skriver Berlingske, der har læst det seneste årsregnskab fra SDK Freja, et af Nordic Wastes moderselskaber.

- Det omfattende arbejde med at standse jordskreddet af Nordic Waste har ført til uforudsete og betydelige ekstraordinære omkostninger og nedskrivninger på i alt 234 millioner, skriver koncernen i regnskabet.

Heraf er 51 millioner kroner gået til at inddæmme jordskreddet, og 15 millioner er brugt på juridisk rådgivning. 180 millioner kroner er gået tabt på grund af nedskrivning, hvilket betyder, at et selskabs aktiver mister værdi.