Flere typer humus tilbagekaldt - kan gøre dig syg i flere uger

COOP Danmark A/S tilbagekalder 4 varianter af humus, da der er risiko for Salmonella i produkterne, skriver Fødevarestyrelsen.

Det gør de, fordi der ved en rutinekontrol af humusvarianterne er påvist Salmonella i råvaren. Der er derfor risiko for, at bakterien også er i den færdige humus, og dermed for smitte med Salmonella.

Smittes man med salmonella, kan sygdommen vare fra få dage til flere uger.

Der er tale om varianterne Humus med chilli, Humus med soltørrede tomater og Humus med rødbede af mærket Smag Forskellen samt Humus med chilli (ikke af mærket "Smag forskellen").

Produkterne er solgt i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Coop365discount og i Brugsen i hele landet