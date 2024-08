Flertal vil have partiskiftere til at opgive deres mandat

De seneste to valgperioder har budt på en historisk stor bølge af folketingspolitikere, der tager deres mandat med sig i et partiskifte midt i en valgperiode. Men det møder ikke opbakning i befolkningen.

Et betydeligt flertal af danskerne mener, at folketingspolitikere bør efterlade deres mandat hos det parti, de er valgt ind hos, hvis de vælger at skifte parti i en valgperiode, viser en meningsmåling, analyseinstituttet Epinion har lavet for DR.

Her svarer 69 procent, at en politiker bør træde ud af Folketinget og give mandatet videre til en anden fra partiet, hvis vedkommende skifter. 13 procent er uenige med ovenstående beskrivelse, mens 18 procent svarer "ved ikke".