Følg pressemøde live: Statsminister giver opdatering på coronasituationen

Mandag er femte dag i træk, at flere end 2000 danskere erklæres smittet med corona.



På baggrund af den stigende smitte holdte Epidemikommissionen møde søndag, hvor kommissionen efter forespørgsel fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skulle tage stilling til, om covid-19 igen bør betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Samme aften meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) på sine sociale medier, at hun forventer, at det bliver nødvendigt at indføre tiltag, der kan bryde smittekæderne.

Statsministeren har nu indkaldt til pressemøde. Følg med her.