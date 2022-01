Folketinget samles for at diskutere stigende energipriser: - Det er en alvorlig situation

Tirsdag samles Folketingets partier derfor for at drøfte, om regeringen skal afsætte flere midler til at hjælpe de hårdest ramte.

- Planen er, at vi får et overblik over situationen, for det synes jeg, at jeg skylder som minister for området. Men vi skal også snakke løsninger, for det her er en alvorlig situation for mange danskere. Vi skal se på de løsninger, vi har lavet nu, som har hjulpet mange mennesker, og så skal vi diskutere, om det er nok, fortæller Dan Jørgensen.