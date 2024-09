Forældre på landet tvinges til at fravælge folkeskolen

19 procent af børn i landkommuner gik i 2023 på en fri grundskole mod 11 procent i 2007. Det oplyser Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

- Det kan hænge sammen med, at der nogle steder er lukket folkeskoler på grund af et faldende antal børn i disse områder. Det kan være en medvirkende årsag til, at flere forældre vælger for eksempel en friskole i stedet for, siger Lene Riberholdt, fuldmægtig hos Danmarks Statistik.



Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at flere børn har fået længere til skolen. I de nyeste tal fra 2021 havde 43 pct. af børn i landkommunerne under to km til grundskolen mod 50 pct. i 2008.