Forsikringsselskaber melder om færre vejrskader

Hos forsikringsselskaberne Topdanmark og Tryg har man i løbet af sommeren modtaget færre anmeldelser om vejrskader på boliger og bygninger sammenlignet med sidste år.

I en mail skriver Topdanmark, at selskabet har fået 4007 anmeldelser om vejrskader i juni, juli og august. Samme periode året før modtog Topdanmark 6437 anmeldelser, hvilket er rekordhøjt.

- Vi har været forskånet for at have en række større landsdækkende vejrbegivenheder hen over sommeren i modsætning til sidste år, hvor der var nogle meget voldsomme skybrud og den vådeste juli nogensinde i Danmark, siger Helene Ibsen, som er boligchef hos Topdanmark