Forstå det på to minutter: Derfor er PFAS farligt

PFAS kan optages i kroppen gennem mad og drikke, ved at indånde støvpartikler eller ved at gravide og ammende giver det direkte videre til fosteret eller barnet.

Fordi flourstofferne er svære at nedbryde, kan de være i kroppen i meget lang tid. De udskilles gennem urin og afføring og gennem modermælk og menstruation, men der er ikke noget, man selv kan gøre, for at udskille stofferne hurtigere.

Der er ikke fundet bevis for at PFAS er kræftfremkaldende, men nogle studier viser, at der er en let øget risiko for nyre- og testikelkræft, hvis man har været udsat for PFOA.

Til gengæld er der fundet sammenhæng mellem udsættelse for PFAS og forhøjet kolesterol, let leverpåvirkning, nedsat fødselsvægt og nedsat antistofrespons i forbindelse med vaccination primært hos børn.

Man kan få mål sit niveau af PFAS gennem en blodprøve, men det er ikke muligt at sige noget om den enkelte persons risiko for forskellige sygdomme på baggrund af målingerne.