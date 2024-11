Fra i dag kan næsespray mod overdosis købes i håndkøb

Antallet af danske unge, der indlægges med opioidforgiftning, er stigende. Derfor er det fra i dag, mandag, muligt at købe næsesprayen Ventizolve i håndkøbsafdelingen på alle danske apoteker.

Det oplyser sundhedsfaglig direktør i Apotekerforeningen, Birthe Søndergaard. Næsesprayen virker som en modgift mod opioid-overdosis, og den har indtil nu været receptpligtig.

Recepten fungerede som en sikkerhed for, at køberen ved, hvordan sprayen bruges korrekt. Men fra og med i dag er proceduren ændret, efter at nye regler fra Lægemiddelstyrelsen blev vedtaget i oktober.

Nu er det i stedet de ansatte på apoteket, der skal stå for instruktionen.