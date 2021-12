Håndboldkvinderne banker Spanien og slutter medaljetørke

Derfor begyndte Danmark at skabe afstand i de sidste minutter af første halvleg, som danskerne vandt med 16-13.

Kristina Jørgensen spillede sin bedste kamp i hele turneringen, og Louise Burgaard var især efter pausen lynfarlig mod den fremskudte spanske defensiv.

Danmark nåede op på 20-14, inden spanierne så sig tvunget til at tage en timeout.

Med kniven for struben gik det spanske forsvar endnu længere frem. Det besvarede Jesper Jensen med et angrebssystem uden fløjspillere, og spillerne var i stand til at finde store rum bag den fremskudte bagkæde.