Halvdelen af danskere overvejer at udskyde pension

Stadig flere økonomiske gevinster ved at blive længere tid på arbejdsmarkedet betyder, at over halvdelen af danskerne - 57 procent - overvejer at vente med at gå på pension.

Det viser en undersøgelse, som Epinion har foretaget blandt cirka 1000 danskere for Sampension. 1. januar 2023 trådte en ny lov i kraft, der betyder, at pensionister ikke længere modregnes i ydelse, når de har en ægtefælle eller samlever, der stadig er på arbejdsmarkedet.

Det har ifølge kunderådgivningschefen givet et decideret boom i antallet af danskere, der arbejder i pensionstilværelsen.